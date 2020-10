Le tocó vivirlo en carne propia, por lo que sabe que el cuidado debe ser extremo. Más aún cuando se trata de un jugador tan habilidoso como lo fue él en su momento. Diego Armando Maradona es el protagonista de la revista de ‘France Football’ de esta semana con motivo de su 60 cumpleaños este viernes, y le envió un consejo a Kylian Mbappé, de quien reconoció su rápido ascenso en el fútbol.

“Mbappé es un jugador fantástico, pero sigue siendo un chico joven. Tiene todavía que jugar muchos partidos en todas las competiciones para seguir creciendo. Debe estar atento a aquellos defensas que le pueden masacrar la rodilla (recuerda la entrada de Andoni Goikoetxea en 1983 que le lastimó la rodilla), pero reconozco que su progresión va muy rápida”.

Pudo jugar en Francia

Maradona también confirmó que estuvo muy cerca de jugar en el fútbol galo, cuando pudo fichar por el Olympique de Marsella en 1989, pero el presidente del Napoli por entonces no lo dejó marcharse.

“Contactaron conmigo para doblarme el salario. Yo estaba en el Nápoles, le dije al presidente que me dejara ir y él me aseguró que si ganábamos la UEFA me permitiría marcharme. Así que el día que la ganamos fui a su despacho y le dije que me iba, pero se echó para atrás y no me dejó irme”, aseguró el ’10′.

Diego Armando también se refirió a los mejores jugadores de la historia, y destacó a Messi y Cristiano como los mejores, pero también se acordó de Xavi Hernández y Luka Modric, a los que considera los mejores centrocampistas de la historia.

El actual técnico de Gimnasia la Plata ha decidido autoaislarse en su propio domicilio por riesgo a contrar el coronavirus después de que uno de sus guardaespaldas se contagiara.

