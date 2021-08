Por más que PSG levante un muro y Pochettino asegure que su jugador está motivado, las imágenes no engañan o dejan lugar a las especulaciones. Y la última foto de Kylian Mbappé en el entrenamiento del cuadro parisino, confirma lo que la prensa europea adelanta: quiere irse de París para marcharse al Real Madrid. La llegada de Lionel Messi, lejos de motivarlo a quedarse, solo ha intensificado su deseo de ser el líder de un proyecto.

Este jueves, un video que ya es viral en redes sociales, ha dejado ver a Mbappé que saltó al entrenamiento solo y lejos de sus compañeros, con andares lentos y totalmente desganado. Una imagen que ya está dando la vuelta al mundo.

“Kylian se está preparando para el partido de mañana. Las únicas conversaciones que tengo con Kylian son sobre fútbol. Le queda un año de contrato si no lo renueva. Estamos contentos con él y, por lo que veo, él también está contento con nosotros“, dijo Pochettino sobre el delantero galo, aunque lo que el jugador proyectó dista mucho de lo dicho por su entrenador.

Ya avisó a Al-Khelaifi que se va

De acuerdo a información de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mbappé anunció que no desea formar más parte del plan del club parisino, porque quiere ser el líder de un proyecto. Y el de Bondy considera que con Lionel Messi, su figura pasará a segundo plano.

“Quiero ir al Madrid, no renuevo”, han sido las palabras usadas por Mbappé según indicó el diario italiano. Sin embargo, la reunión solicitada por el jugador francés no ha cambiado la decisión del PSG. Los de Francia no tiene intención alguna de ponerle precio y venderlo, han decidido asumir el riesgo de dejarlo ir gratis.

El medio de comunicación ‘Times’ aseguró que ‘Donatello’ le recordó al presidente de ‘Les Perisiens’ en la presente reunión que se comprometieron con él a darle facilidades para su salida. Y ahora, al ponerle trabas, se siente traicionado.

