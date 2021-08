Ya han sido varios los futbolistas que pasaron por la situación en la que se encuentra Kylian Mabppé en el PSG, y no tuvieron suerte o el final que buscaban. Uno de los casos más recientes fue el de Marco Verratti, que si bien hoy sigue en el cuadro parisino, en su momento tenía todo hecho para ir al Barcelona, pero terminó obligado a quedarse y sin agente. Precisamente el ahora su exrepresentante, Donato di Campli, explica lo que pasó con el italiano en el 2017 y asegura que el delantero francés no se irá al Real Madrid.

“Es un mal recuerdo, una historia increíble. Marco y yo habíamos decidido fichar por el Barcelona, ya habíamos establecido contactos con el director deportivo (en aquel momento era Robert Fernández) y también con el presidente Bartomeu. El propio Marco se lo comunicó al club en el segundo día de entrenamientos de la pretemporada, que quería dejar el PSG, que no iba a renovar y que como el Barcelona acababa de recibir los 222 millones de la cláusula de rescisión de Neymar, tenía mucho dinero en caja para hacer frente a lo que pidiesen por él. Lo siguiente que pasó es que el PSG amenazó a Marco y él terminó firmando con (Mino) Raiola, aunque él nunca lo reconocerá”, explica el exagente de Verratti en entrevista con el diario ‘As’.

Di Campli cuenta que ese intento de salir del mediocampista no solo le costó a él su puesto, sino que el PSG tomó represalias con el propio jugador, al que llegaron a amenazar.

“El PSG no volvió a hablar conmigo y amenazaban a Verratti con retenerle hasta el final del contrato. El director deportivo en aquel momento era Antero Henrique, con el que yo no me entendí bien. Ahora está Leonardo, que es distinto; con él mi relación es estupenda”, contó.

Marco Verratti llegó al PSG en el 2012. (Foto: AP)

“Si no renueva, irá a la banca”

El exagente explicó también que no llegó a hablar directamente con Al-Khelaïfi para intentar convencerle, pero sí el propio Marco Verratti. “No, fue el propio Marco también, le envió un mensaje que yo vi. Estábamos juntos en Ibiza en el momento de enviarlo. Y Bartomeu también intentó hablar con Al-Khelaïfi, pero él no quiso ponerse al teléfono con el presidente del Barça. Marco en ese momento tuvo miedo, por la posible reacción del PSG, le amenazaron con la posibilidad de acabar en la grada si no renovaba el contrato”.

Consultado sobre si cree que Mbappé logrará salir al Real Madrid, Di Campli fue contundente en su respuesta. “Le pasará lo que a Rabiot, porque todo esto para el PSG es un asunto personal, no de dinero. Cree que puede comprarlo todo. Si Mbappé no renueva, irá a la grada. No les importa nada no ingresar ese dinero ahora, si tengo que apostar, yo diría que no sale. Por experiencia personal”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR