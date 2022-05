Neymar y Kylian Mbappé llegaron juntos al París Saint-Germain en el mercado de fichajes de verano de 2017. Uno del Barcelona y el otro del AS Mónaco. En sus primeros meses compartiendo vestuario, forjaron una gran relación en la cancha y fuera de ella. Sin embargo, esto sería ya cosa del pasado, especialmente, luego de la renovación del de Bondy con el PSG hasta mediados de 2025. Según prensa francesa, la amistad entre el brasileño y el francés ahora es inexistente.

El prestigioso diario L’Équipe informa esté sábado que Mbappé se ríe de Neymar a sus espaldas y que sería el primero en celebrar la salida del paulista en el mercado de pases que abrirá el 1 de julio. La mala temporada del PSG habría influenciado en el rompimiento de los delanteros.

“Ya no tienen mucho en común y el campeón mundial no duda, en privado, en burlarse de su compañero. Mbappé no encontraría nada de qué quejarse en caso de una salida de Neymar durante la próxima ventana de fichajes y sus dirigentes han sido notificados”, publicó el rotativo.

Siempre según L’Équipe, el exdelantero del AS Mónaco quiere participar en la configuración de la plantilla de la próxima temporada. Qué jugadores se van y qué jugadores llegan, ‘Kiki’ prácticamente se ha convertido en el nuevo ‘dueño’ del cuadro de la capital francesa y estaría de acuerdo en la salida de Neymar.

‘Les Bleus’, con la venia de Mbappé, no pondrán trabas si llega una oferta importante por ‘Ney’. No obstante, en la interna del club creen que ello será complicado. Por descarte, a sus 30 años, es complicado que vaya a la MLS. Mientras que Real Madrid, Manchester United y City, Liverpool o Bayern Múnich no están interesados.

Solamente Newcastle, gracias a la inyección económica de sus nuevos dueños, puede ofertar por Neymar. Las ‘Urracas’ poseen la capacidad financiera para costear el potencial fichajes y cumplir con las expectativas del brasileño, quien es uno de los mejores pagados de la plantilla de PSG tras su renovación de contrato hasta el 2025.





