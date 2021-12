Enésimo guiño al Santiago Bernabéu. El todavía delantero del PSG fue noticia hace apenas unas semanas, tras la publicación de su comic biográfico en el que se pueden ver algunos detalles de cómo fue su infancia y cuál era su sueño de niño. En uno de los capítulos de su cómic, ‘Je m’apelle Kylian’, Mbappé desvela cómo les dijo a sus padres que algún día jugaría con la camiseta del Real Madrid.

Poco a poco se van filtrando algunas viñetas y adelantos, como las publicadas hoy por la cuenta de Twitter @ElTraductorZZ. En ellas se puede ver a Mbappé de pequeño abriendo los regalos de navidades y confirmando su deseo de vestir de ‘blanco’.

Wilfred y Fayza, sus padres, le regalaron una camiseta del Real Madrid cuando Kylian apenas tenía 10 años. Aparece representada como una de las que patrocinaba ‘Siemens’. El pequeño se mostró entusiasmado, pero pronto se dio cuenta de que algo fallaba.

Al parecer, la camiseta era una réplica. No era exactamente igual que la oficial y Mbappé se dio cuenta porque no tenia la cruz encima de la corona.

-”Mamá, esta camiseta hay que devolvérsela a Papá Noel. Mira, no es la original, no tiene la cruz encima de la corona”.

-”¿Y qué pasa?”

-”Pues que no es la original y no me la pondré. La que sí me pondré será la original cuando sea mayor y juegue en el Real Madrid”.

Sigue sin dar pistas

Hace unos días, Kylian Mbappé, quien llegó al PSG desde el AS Mónaco en el verano de 2017, afirmó que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro a pesar de que ya es conocido que a mediados de año tuvo intención de fichar por el Real Madrid.

“¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, sostuvo el nacido en Bondy en declaraciones a TNT.

De esta manera, Mbappé no confirma su decisión de quedarse en París, ni tampoco la posibilidad de ir a algún otro club de Europa. El objetivo del francés es pensar en el presente que tiene junto al conjunto parisino. La Champions League lo obsesiona.





