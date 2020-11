Le lesión de Kylian Mbappé preocupa no solo a los hinchas de PSG, que este miércoles no lo verán en Champions League, también ha despertado la atención de los seguidores de la selección de Francia, pues el delantero no sería tomando en cuenta para los duelos de noviembre producto que su afección reviste más gravedad de la esperada así lo anunció CBS Sports.

El goleador del PSG sufrió una lesión muscular durante el duelo ante el Nantes el fin de semana y quedó fuera de la lista de jugadores hábiles para Thomas Tuchel enfrentar al Leipzig por la tercera fecha de la Champions League.

El DT señaló en rueda de prensa que la lesión de Kylian Mbappé no representaba gravedad, pero lo cierto es que el goleador tampoco estará en condiciones de enfrentar el próximo sábado al Rennes y tampoco acudiría al llamado de la Selección para el parón de selecciones que acontecerá durante las dos próximas semanas.

Esto complicaría mucho los planes de Tuchel, quien perdió por tres semanas al brasileño Neymar, Marco Verratti y a Muro Icardi, jugadores que forman la columna vertebral del equipo. El estratega alemán apostará por Moise Kean, Sarabia y Di María ara que sostengan la buena producción de PSG.