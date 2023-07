Kylian Mbappé optó por una emisora de televisión de Costa de Marfil como medio para expresarse después de casi una semana desde el ultimátum emitido por Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, durante la conferencia de prensa de Luis Enrique. El jugador del PSG no se refirió a su futuro y se centró en narrar sobre su lucha contra el racismo, proyectos sociales y acerca del fútbol africano, durante su primera entrevista tras el plazo establecido por el PSG para renovar su contrato.

El atacante francés ha emergido como el protagonista principal de las últimas semanas al reavivar un drama que parecía haber concluido hace apenas unos meses, al notificar a su club que no renovará. Desde ese momento, el ambiente de hostilidad, entre el deportista y los dirigentes parisinos, ha ido en aumento. En esa línea, este martes 11 de julio, el talentoso jugador accedió a un diálogo con el medio costamarfileño ‘NCI Sports’, generando una enorme expectación.

En cuanto a los distintos casos de racismo en el fútbol, ‘Kiki’ instó a tomar acciones más enérgicas. “Ya hemos dado un primer paso para no aceptar más este tipo de cosas. Hay que hablarlo con las autoridades. Discutir todos para encontrar la mejor fórmula. Yo no tengo la receta mágica. De lo contrario, la hubiera dado, pero creo que en 2023 es inconcebible que esto pueda suceder”, manifestó el futbolista.

El galo hace hincapié en la necesidad de actuar contra el prejuicio racial sin esperar a que nos afecte personalmente. Subraya la responsabilidad de los jugadores en la lucha contra esta problemática, instándolos a tomar acciones más contundentes. “El último caso que ocurrió con Vinicius fue lamentable. Me cansa. Creo que es demasiado y no debemos dejar la puerta abierta a estos comportamientos”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre si preferiría que un hijo futbolista tuviera la opción de elegir entre representar a la selección de Camerún o a la de Francia, el ‘Donatello’ señaló que él ha construido su vida en Francia, pero reconoce que en el caso de su hijo puede ser diferente: “Yo hice toda mi vida en Francia, pero mi hijo a lo mejor es diferente. Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún, pero si es en Francia, será con Francia. No tomaré ninguna decisión por él”, precisó.

De otro lado, Kylian también se dio tiempo para valorar el presente futbolístico en África, dejando en claro que hay un notorio ascenso.

“Hay mucha evolución en el fútbol africano. Había una superioridad antes que ya no la hay. Vimos a Marruecos en el último Mundial, donde compitió de forma increíble, y Túnez nos ganó en la fase de grupos. Son equipos de mucha calidad, jugadores de equipos de todo el mundo y el nivel sube cada año más. Hay grandes jugadores, como Sadio Mané, Achraf, que juegan en los mejores equipos del mundo”, señaló.

Finalmente, con relación a su visita a Camerún, la tierra natal de su padre, el delantero afirmó que tiene diversos compromisos y actividades pendientes en esa nación: “Con mi fundación, mi familia... busco la manera de contribuir. Quiero hacer muchas cosas para volver a Francia feliz. Hemos construido una escuela para sordomudos. Queremos implicarnos, tenemos muchos más proyectos. Es importante para mí, si no, yo no estaría aquí”.

