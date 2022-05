Todo lo que haga Kylian Mbappé por estos días tendrá repercusión inmediata, de cara al mercado de fichajes de verano. A poco de terminar contrato con PSG (30 de junio), el delantero sigue cumpliendo con los compromisos pactados. Por ello, el goleador se dejó ver esta semana con sus compañeros en un acto para Accor, una cadena de hoteles que patrocina a los de la capital de Francia.

Fue esa jornada que dejó una escena que todo el mundo comentó mediante las redes sociales: ‘Kiki’ y sus compañeros posando para las cámaras de la empresa. Hasta ahí, todo en orden. Sin embargo, un solo detalle marcó la diferencia: el seleccionado galo cubrió con una de sus manos el logo del anunciante de ‘Les Parisiens’.

Enseguida, los medios internacionales y los usuarios en Internet relacionaron aquello como una muestra de que la desvinculación entre Mbappé y Paris Saint Germain es inminente. Hay una historia detrás de aquel misterio que mantuvo en vilo a los fanáticos franceses y, por supuesto, a los de Real Madrid.

Mbappé tapa la marca de uno de los patrocinadores del PSG.





Neymar, compañero del campeón del mundo en 2018, se encargó de aclarar las dudas a través de una interacción en redes sociales. Para ser más precisos, una página dedicada al fútbol en Instagram mostró los hechos a través de una publicación: Mbappé ocultado el emblema del sponsor de PSG.

Entonces, el brasileño desveló lo que realmente ocurrió tras bambalinas en el desarrollo de la producción publicitaria. “Historia sin pies ni cabeza. Simplemente tenemos dos uniformes (uno con patrocinio y otro sin él). Kylian se equivocó de camiseta y tuvo que cubrirse”, zanjó ‘Ney’ sobre el hecho.

Neymar aclaró el incidente de Mbappé y el auspiciador de PSG. (Foto: Captura Instagram)

¿Se pierde el adiós?

Cuenta el diario AS que, este jueves, a dos días del choque liguero (PSG vs. Metz), el nacido en Bondy no saltó a la cancha para entrenar con el resto de sus compañeros. De hecho, el goleador solamente se quedó en el gimnasio y laboró en solitario. En ese contexto, a estas alturas, el campeón del mundo en 2018 es duda.

La incógnita se mantendrá, al menos hasta el viernes. Para ese día, el club debe difundir un parte médico para explicar la situación de cada integrante del plantel. Entonces, el caso de Mbappé quedará claro en las siguientes horas. Aunque, eso sí, todavía queda camino por recorrer para el enfrentamiento final del curso.

De todos modos, la sensación de incertidumbre se acentúa en Paris Saint Germain y siempre vinculado con Kylian. En la interna (directivos, entrenadores y compañeros) esperan que ‘Kiki’ tome una decisión sobre su permanencia. Encima, los hinchas desconocen si podrán despedirse del crack en el estadio.

El plantel liderado por el técnico Mauricio Pochettino está citado para el viernes en las instalaciones del Camp des Loges. Desde el centro de entrenamiento trabajarán por última vez antes de un choque oficial. Precisamente, en esa jornada, se tendrá más claro el panorama en torno a Mbappé.





