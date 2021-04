PSG venció por 3-1 al Metz en la Ligue 1. Por el momento, el cuadro parisino se encuentra como líder en la tabla del torneo francés, con dos puntos por encima de Lille, el cual tiene un partido menos. Sin embargo, el club tiene otros asuntos de suma importancia. Una de ellas es Kylian Mbappé, quien es una de las principales atracciones del mercado europeo.

Antes del encuentro ante Metz, Leonardo declaró para las cámaras de ‘Canal+’ y se mostró optimista en relación a la renovación de Mbappé con el cuadro francés. “Todavía tiene un año de contrato, no es el final. Llegará el momento de su decisión, pero hoy no es importante. Generalmente, somos optimistas. No tenemos razones para no serlo por lo que hemos hecho. Pero sigo pidiendo concentración sobre el campo”, afirmó.

Como bien sabemos, diferentes medios deportivos de Europa acercan a Kylian Mbappé al Real Madrid. Debido a esto, el director deportivo prefirió ser cauto y situarse en el presente: “No vamos a entrar en eso. Pensamos en los partidos. Todos tienen sus metas. Han pasado muchas cosas, pero tenemos que concentrarnos en el campo. No queremos distraernos con cosas externas. Seguimos enfocados”.

Para terminar, Leonardo también se refirió a Neymar, quien también suena en la directiva del FC Barcelona para la próxima temporada. “Todos conocen nuestra intención. No tenemos prisa, queremos estar callados. Por supuesto, queremos que suceda. Pero el objetivo es jugar la final de Champions el 29 de mayo”, finalizó.

Kylian Mbappé y Neymar son los jugadores más importantes del PSG en la actualidad. Ambos son piezas clave en el esquema de Mauricio Pochettino, quien ya pidió urgente la renovación del francés y brasileño con el club galo. Sin embargo, la última palabra la tendrán ellos, pues su contrato está pronto a terminar y se convertirán en agentes libres.

El miércoles 28 de abril, PSG se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola por las semifinales de la Champions League. El encuentro de ida será en el Parque de los Príncipes, y Mauricio Pochettino espera conseguir una victoria para seguir soñando con la ‘Orejona’, la cual no pudieron obtener tras perder con el Bayern Munich en la final de la misma competición del año pasado.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.