No lo quiere soltar. Kylian Mbappé tiene 22 años y se ha convertido en un delantero que todo equipo del mundo desea tener entre sus filas. Ahora, Mauricio Pochettino, actual entrenador del PSG, está elaborando un plan para convencer al futbolista francés a renovar su contrato y no abandone la institución.

El PSG parece estar recuperándose de los resultados negativos que tuvo hace unas semanas. Los dirigidos por Pochettino lograron una victoria por 4-2 ante Lyon en una nueva jornada de la Ligue 1. Asimismo, Mbappé habló por primera vez sobre su relación con el entrenador argentino. “Cambiamos el sistema con él. Cada entrenador vino con su filosofía. Él vino con otro plan de juego. Se empieza a ver poco a poco”, afirmó.

A través de una entrevista para Canal+, Mauricio Pochettino aseguró que los directivos de PSG junto a él, están organizando un plan para poder retener a Mbappé. “¿Qué entrenador no querría a Kylian en su equipo? Lo que más aprecian los jugadores es ser justo, genuino. Construir una relación que sea verdadera, no falsa. No, porque para convencerte de algo ahora, te voy a dar algo más, y cuando te convenza te lo quito porque en realidad no lo quería. Todos los jugadores, en este caso Kylian, que tienen planes de extenderse con nuestro equipo deben vernos como cuerpo técnico, que somos así, que vamos a seguir así y que siempre hemos sido así “, aseguró el estratega argentino.

Eso sí, el entrenador del PSG busca ganar todos los títulos posibles en la presente temporada. Debido a esto, el argentino considera que Mbappé es una de las piezas que necesitará para lograr su objetivo. En la actual temporada, Kylian lleva anotados 28 goles en 35 partidos entre todas las competiciones. Eso sí, el francés lleva sobresaliendo a pesar de no tener a Neymar a su lado en los últimos encuentros.

Neymar está cerca de cerrar un nuevo contrato con el PSG. Mbappé está sonando en diferentes clubes del mundo, como por ejemplo: Real Madrid y Barcelona. El director deportivo de la institución parisina no la tendrá fácil para evitar la salida del delantero francés.

Pochettino, por su lado, buscará que Mbappé se enamore de su proyecto a futuro. Eso sí, será necesario que la directiva ofrezca una buena suma de dinero para convencer al futbolista. “Sus últimas actuaciones han sido increíbles. No es el día para hablar de su contrato, pero llegará un punto en el que tendremos más claro su futuro. En general, los jugadores quieren quedarse en el PSG”, mencionó Leonardo al termino del PSG-Lyon.





