Kylian Mbappé es una de las grandes figuras del París Saint-Germain junto a Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, entre otros. Por este motivo, grandes equipos del ‘Viejo Continente’ siguen de cerca su situación, como el Real Madrid, siendo conscientes de que el delantero francés está próximo a culminar su contrato con los parisinos en junio de 2025. Sin embargo, el atacante galo también fue noticia por un rumor en el que señalaban que él se encargó de hablar con los jugadores de la selección de Francia para evitar que ayunen, algo que desmintió con un duro mensaje en sus redes sociales.

Como se recuerda, durante la última fecha FIFA, la cual se disputó en marzo, varios futbolistas de ‘Les Blues’ avisaron al médico del equipo que tenían intención la de ayunar durante el Ramadán. Inmediatamente, esta información llegó a los dirigentes de la Federación Francesa de Fútbol, quienes buscar evitar esto. Incluso, algunos lo tomaron a mal.

No obstante, según la información brindada por L’Equipe, señalan que el encargado de cambiar la opinión de sus compañeros, con quienes se reunió para hablarles al respecto. Del mismo modo, les aconsejo que no vayan a chocar colectivamente y esto habría dado sus frutos, puesto que algunos no ayunaron. Mientras que Yasser Larouci y Amine Gouiri, dos jóvenes jugadores, quedaron molestos con ‘Kiki’.

La publicación de Kylian Mbappé en sus redes sociales. (Foto: Twitter)

Horas después de la publicación del diario francés, la misma estrella del París Saint-Germain salió a desmentirla y mandó un fuerte mensaje: “Evita poner mi nombre en tus ensaladas y revisa tus fuentes por favor… Buenas noches”, escribió el delantero. Como era de esperarse, la publicación se viralizó rápidamente y, en tan solo 40 minutos, alcanzó más de 32 mil likes.

PSG no suelta a Mbappé

Este jueves, Kylian Mbappé también fue noticia en los principales medios del mundo por la postura del PSG sobre el futuro de su máxima estrella. Y es que el cuadro parisino aseguró que no está dispuesto a negociar su pase, al menos, hasta el 2024, pese a los intentos del Real Madrid por sumar a sus filas al atacante francés.

“Al Khelaifi no dejará irse a Mbappé a ningún precio este verano”, sostuvo el diario Mundo Deportivo, refiriéndose a la decisión que habría tomado el presidente de la escuadra francesa. Eso sí, el medio español también reveló que Lionel Messi no continuará en el Parque de los Príncipes y tampoco el brasileño Neymar.





