El desenlace del futuro del delantero francés está cerca. Ha rechazado todas las ofertas de renovación presentadas, ha sido paciente y ha esperado el momento oportuno para comunicar a los dirigentes del PSG que su ambición pasa por jugar en el Real Madrid esta misma temporada. Kylian Mbappé se reunió al fin con el presidente del club francés Al-Khelaifi.

De acuerdo a información de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mbappé anunció que no desea formar más parte del plan del club parisino, porque quiere ser el líder de un proyecto. Y el de Bondy considera que con Lionel Messi, su figura pasará a segundo plano.

“Quiero ir al Madrid, no renuevo”, han sido las palabras usadas por Mbappé según indicó el diario italiano. Sin embargo, la reunión solicitada por el jugador francés no ha cambiado la decisión del PSG. Los de Francia no tiene intención alguna de ponerle precio y venderlo, han decidido asumir el riesgo de dejarlo ir gratis.

Se siente traicionado

No cumplió su promesa. Cuando el PSG ficho a Kylian en el 2017, le aseguró al francés que no tendría impedimentos para buscar su futuro en otro club, pero Al-Khelaïfi ha preferido no recordar lo que ofreció años atrás.

El medio de comunicación ‘Times’ aseguró que ‘Donatello’ le recordó al presidente de ‘Les Perisiens’ en la presente reunión que se comprometieron con él a darle facilidades para su salida.

El deseo de Kylian Mbappé no es un proyecto con un ‘Dream Team’, el francés desea empezar a ser un único líder y el Real Madrid es el equipo al que siempre anheló llegar. El medio de comunicación italiano aseguró que a Donatello no le interesa formar parte de un tridente ofensivo junto con Messi y Neymar, si no será la estrella principal.

