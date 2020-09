PSG decidió contratar a Unai Emery como entrenador en el 2016. El español llegaba con el respaldo de tres años de ensueño en el Sevilla. En París, logró levantar siete trofeos en su estadía, pero fue reemplazado en la temporada 2017/18 luego que su equipo sea eliminado en los octavos de final de Champions League.

El técnico partió rumbo a Arsenal y, en tan solo 18 meses, volvió a perder su trabajo. Los comentarios sobre su labor no es de las mejores.

Thiago Silva, uno de los jugadores más reconocidos en la historia del PSG, tuvo una mala relación con Emery. Esta llegó a un punto crítico luego que quedó fuera del partido ante Real Madrid por la Champions en el 2018.

“A menudo no estábamos de acuerdo”, dijo Silva a France Football.

“Era el comandante, bueno, le pagaban para ello, yo respetaba sus decisiones”. Y vuelve sobre el partido del Bernabéu. “En el partido de ida contra el Madrid me dejó en el banquillo, dijo que necesitaba un defensa zurdo. Esa es la excusa que dio. También dejó a Di María en el banquillo y perdimos 3-1”.

“De repente, en el partido de vuelta, ya no necesitaba un central zurdo, porque me puso de titular. Ese es el tipo de cosas que un jugador no entiende. Y es sólo un ejemplo de muchos con Emery”, concluye.

Silva sobre su error ante el West Brom

El brasileño debutó con Chelsea esta temporada en el empate 3-3 con el recién ascendido West Brom. Fue uno de los responsables del gol rival.

“Hay días en los que, desafortunadamente, el trabajo duro no da sus frutos como esperábamos”, dijo.

“Estoy molesto, pero asumo la responsabilidad por el error que cometí, como siempre lo hice. Por difícil que sea, tenemos que superarlo y seguir adelante".

