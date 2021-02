PSG es uno de los clubes interesados en contratar a Lionel Messi, cuyo acuerdo con Barcelona expira en junio próximo. La eventual llegada del ’10′ puede significar un gran salto de calidad para los franceses y el entrenador Mauricio Pochettino valoró la posibilidad de compartir con su compatriota.

“Mira, si tengo la oportunidad, sería genial, y si no la tengo, está bien”, declaró el ex DT de Tottenham en una entrevista con la emisora francesa RMC. En la misma línea, ‘Poch’ aseguró que tiene algunas cosas en común con el atacante de los azulgranas.

“Con Lionel, compartimos nuestro amor por Newell’s Old Boys. Llevábamos la misma camiseta, venimos del mismo club. Las veces que nos vimos, las compartimos. Tenemos este enlace. Ya veremos, nunca se sabe a dónde nos puede enviar el fútbol. Nunca se sabe qué caminos se tomarán y si nos cruzaremos por esos caminos”, añadió.

Luego, el estratega evitó brindar detalles sobre una comunicación entre el director deportivo Leonardo y Leo Messi. Eso sí, Pochettino aseguró que el área encargada de las contrataciones siempre está atenta a todos los movimientos que puede realizar en los mercados.

“Un club como el PSG debe estar atento a todas las opciones que hay en el mercado mundial, y no solo a un lugar. El PSG tiene una estrategia para ser cada día mejor. Con Leonardo y su trabajo para el club, así como todas las personas que trabajan en la parte deportiva, estamos definiendo la estrategia para tener cada temporada un mejor equipo y poder acercarnos a nuestras metas”, señaló.

No rotundo a Barcelona

El técnico argentino aseguró que, por su pasado en el Espanyol, no podría nunca sentarse en el banquillo del Barcelona y consideró infundados los rumores que señalaban que podía haber sustituido a Ernesto Valverde el año pasado.

“Me unen muchos afectos con el Espanyol, estuve 12 años jugando y cinco como entrenador. En Europa ha sido el club donde he pasado más tiempo. La gran rivalidad que existe me haría imposible trabajar para el Barcelona. Ha habido muchos rumores. Para mí sería imposible. Mi nombre, mi cara, está ligada al Espanyol”, afirmó.

“Tenemos esa identidad, que conecta con una parte de la ciudad y sería imposible entrenar al Barcelona. Al igual que entrenar al Marsella”, aseguró el que también fue jugador del PSG.

