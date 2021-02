Alguien tenía que pedir la tregua en esta suerte de bombardeo de declaraciones entre el PSG y FC Barcelona por Lionel Messi. El futuro del argentino sigue desatando todo tipo de pasiones, encontronazos y guiños por parte de la prensa francesa, catalana, los técnicos Koeman y Pochettino, y ahora también de los jugadores del club parisino.

A las declaraciones de Di María, Paredes o Verratti sobre lo que sería jugar junto a Leo en el PSG, se han sumado las de Ander Herrera, que por el contrario de todo lo que ha pasado hasta ahora, evitó poner más leña al fuego y recordó: “Cuando el Barça habló de Neymar no me gustó, así que yo no diré nada de Messi”.

“Yo respeto a quién de su opinión al respecto, pero también me pongo en la piel del FC Barcelona. Y si yo estuviera en el Barcelona no me haría gracia que estuvieran hablando de Messi”, dijo el mediocampista en declaraciones para ‘El Larguero’ de la Cadena SER

“De todas maneras, no me parece una falta de respeto que se haga, pero yo no lo voy a hacer, creo que en el fútbol los futbolistas están en boca de todos y que es lógico y comprensible, pero yo no lo voy a hacer”, agregó.

Es más, se mostró excéptico al arribo del 10 culé. “¿Juntar a Messi, Neymar y Mbappé? No sé cómo funciona el fair play financiero, pero creo que no. En el fútbol yo lo he visto todo”, apuntó.

Aunque eso sí, se deshizo en elogios al capitán blaugrana. “Messi es el mejor jugador que he visto y al mejor que me he enfrentado. Es una verdad como un templo”, indicó.

Eliminatoria por octavos

Sobre el duelo que sostendrán el Barcelona y PSG por octavos de final de la Champions League , Herrera dio su opinión y las claves de la eliminatoria.

“No creo que haya un favorito en la eliminatoria contra el Barça. Uno de los dos equipos tiene a Messi, así que mínimo es un 50-50. Para mí las claves contra el Barça serán Messi y De Jong, que no estén cómodos. No sé si contarán con Araújo, pero es un auténtico velocista. Eso puede marcar la eliminatoria”, afirmó.

