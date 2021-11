Una nueva entrega del Balón de Oro ha generado comentarios desde diversas trincheras y opiniones de todo tipo de calibre. Entre las más polémicas están, desde luego, las que ha soltado Patrice Evra, que este domingo ha vuelto a liarla con un polémico mensaje felicitando a Lionel Messi por alzarse con su séptimo galardón, a la espera de que el argentino sea anunciado este lunes en París.

A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista francés, ha felicitado al jugador del PSG, a quien da por vencedor del premio individual al mejor jugador que ‘France Football’ entregará este lunes.

“Felicidades Leo Messi por ganar otro Balón de Oro”, ha escrito Evra en la primera parte del mensaje. La continuación del texto es menos clara y más polémica: “También la gente que no me entiendo cuando hablo que me chupa la djudju”.

Sin embargo, ahí no queda todo. En los comentarios, desde luego de todo tipo, Evra también responde y dice lo siguiente: “Cuando hablo es porque Cristiano es mi hermano y cuando os digo el futuro todos dicen que es un robo”.

Dijo hace un mes que estaba harto de Leo

El mensaje, para muchos no sorprende, porque el pasado mes de octubre, Evra aseguró a ‘ESPN’ que “estoy harto, podrido, de que le den el Balón de Oro a Leo Messi”. “Qué me van a decir que hizo este año, ¿ganar la Copa América? Bueno está bien, pero digan qué hizo en todo el año con el Barcelona”, agregó.

A sus 34 años, Messi no cuajó un gran año con el FC Barcelona, y sus inicios en el PSG no han sido pletóricos, pero al fin guio a Argentina a su primer gran título bajo su reinado, la Copa América, conquistada en casa de su gran rival Brasil.

Messi sería el segundo jugador del PSG en hacerse con el Balón de Oro, pero el primero en conquistarlo vistiendo la elástica parisina, ya que el liberiano Georges Weah jugó la mitad de 1995 en el PSG, pero lo conquistó con los colores del AC Milan.





