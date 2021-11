Aunque al PSG no le quedó de otra que dejar ir a Lionel Messi con la Selección Argentina por un acuerdo que tiene el rosarino por contrato con el club parisino, en la interna del Parque de los Príncipes no están de acuerdo con el viaje de la ‘Pulga’, debido a que está de baja por lesión en el club parisino. Leonardo, director deportivo del cuadro galo, manifestó su total incomodidad.

“No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, ha clamado Leonardo a ‘Le Parisien’.

El rotativo parisino, no obstante, subraya que el PSG no está enfadado con sus jugadores, pero sí que le incomoda el no tener poder de decisión a la hora de decidir si pueden viajar o no sus jugadores con sus respectivas selecciones.

El ‘30′ parisino tiene problemas en la rodilla y se ausentó del encuentro de Champions ante el Leipzig y del último choque liguero ante el Girondins de Bourdeaux.

Según información de ‘El Chiringuito’, la rodilla de Messi está sufriendo aquella entrada del venezolano Luis Adrián Martínez directo a la pierna. Si bien el astro del PSG salió bien librado, la dura falta habría dejado un sangrado interno que se traduce en una inflamación.

Por otro lado, Paredes es baja con el PSG desde el último parón internacional, hace cinco semanas, y también ha sido citado por Scaloni. Tanto Messi como Paredes no jugarán, a priori, el 13 de noviembre contra Uruguay.

La Selección de Argentina tendrá dos clásicos sudamericanos esta semana, cuando choque ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022. Ante los ‘charrúas’, el duelo será en Montevideo, mientras que frente a la ‘Canarinha’ el duelo se jugará en el Bicentenario de San Juan.

