Lionel Messi no pudo conseguir un nuevo trofeo de The Best esta semana. El delantero argentino fue uno de los finalistas junto a Mohamed Salah y Robert Lewandowski; sin embargo, el polaco terminó siendo el gran ganador tras conseguir la mayor cantidad de votos. A pesar de no obtener el trofeo, no todas han sido malas noticias para el jugador del PSG (Paris Saint-Germain).

Esta semana, se conoció que ‘Leo’ continúa siendo el ‘amo y señor’ de Instagram. El futbolista volvió romper un récord en la red social que más usa. La estrella argentina suele utilizarla para expresar sus sentimientos, estados de ánimo y mostrar imágenes con sus seres queridos. No faltan las fotografías con Antonela y sus hijos, para emoción de todos los seguidores del exatacante del FC Barcelona.

Ahora, para su celebración, Messi superó la línea de 300 millones de seguidores en IG. Al alcanzar esta cifra, el delantero se convirtió en el tercer usuario con más ‘follows’ tiene a nivel global, un nuevo récord para la megaestrella.

En segundo lugar se encuentra la empresaria y modelo Kylie Jenner, quien actualmente posee 302 millones de personas siguiéndola. El líder absoluto de este ranking es el ‘archirival’ de Messi: Cristiano Ronaldo, quien es puntero absoluto con 391 millones.

¿Messi molesto con Lewandowski?

Luego de darle el premio The Best a Robert Lewandowski, la FIFA dio a conocer las votaciones de los capitanes, entrenadores y periodistas de cada país, incluyendo al líder de la Selección Argentina.

En esta nueva edición, la ‘Pulga’ priorizó a dos de sus compañeros en el PSG: colocó a Neymar en primer lugar y a Kylian Mbappé en la segunda casilla. En tanto, en la tercera ubicación, inscribió al francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, quien hasta hace poco era su rival directo en LaLiga de España.

Ante eso, el dos veces ganador del premio de la FIFA decidió dar su opinión a los medios de comunicación: “Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado”.





