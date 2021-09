Lionel Messi se ha convertido en el protagonista de la noticia en Francia. No por que haya marcado su primer gol con el PSG, sino por una información del diario ‘L’Equipe’ que revela sus emolumentos en el club galo. Según el mencionado medio, el genio de Rosario ganaría 110 millones de euros en los tres años de contrato firmados con el club francés, una cifra que estaría “muy lejos de la realidad”, aseguró Leonardo de Araújo, director deportivo de la institución francesa.

“No nos ha gustado. Está muy lejos de la realidad, en la duración y en las cifras. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo asegurar que no es la verdad”, declaró Leonardo a los periodistas sobre la información de ‘L’Equipe’ antes de la conferencia de prensa del entrenador Mauricio Pochettino previa al partido contra el Lyon.

En la víspera del entrenamiento del argentino en el Parque de los Príncipes con la camiseta del PSG, ‘L’Equipe’ publicó el “sueldo de gigante” del jugador: 110 millones de euros como mínimo en tres años.

“La duración del contrato es de dos años y no tres”, rectificó Leonardo. “Es una falta de respeto. el momento no lo entiendo, pero es vuestro problema”, dijo a los periodistas. “Y uno no se puede equivocar así en el contenido”, insistió.

Lionel Messi llegó al PSG a costo cero. (Foto: mateador official)

Recibido como un rey en la capital francesa, Messi ha disputado hasta ahora dos partidos con la camiseta del París SG, ante Reims en Ligue 1 y Brujas en Champions League, pero aún no ha jugado en el Parque de los Príncipes.

Pese a las expectativas creadas en el primer partido en el que coincidían en la cancha, la tripleta formada por Messi, Neymar y Mbappé, decepcionó el miércoles y cayó bajo el hechizo del Brujas, que estuvo cerca de llevarse la victoria.

Después de las críticas recibidas, la ‘MNM’ tendrá seguramente más oportunidades de brillar el domingo en su estadio, aunque el concurso de Mbappé está en duda, después de hacerse daño en un pie en tierras flamencas.





