Lionel Andrés Messi Cuccittini es el nombre que los hinchas de la selección de Argentina y el balompié mundial nunca olvidarán. Y es que el astro rosarino es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Así lo demuestran sus números con el FC Barcelona, PSG y la ‘Albiceleste’, combinado con el que consiguió la Copa del Mundo 2022. Ahora, meses después de la hazaña con su país, la ‘Pulga’ rompió el silencio y se animó a revelar algunos secretos de la histórica coronación en Qatar.

“Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante. Incluso, cuando lo veo, más que ese momento... Capaz por vivirlo más tranquilo, ya habiendo pasado un tiempo, verlo me emociona aún más. Veo muchos videos hasta el día de hoy”, fueron las primeras palabras del futbolista argentino en una entrevista con el diario Olé.

“Vi que se dijo que estaba hablando al Diego o a mi abuela... La verdad le pedí a Dios, como le pedí siempre. Le hablaba a Cachete, que lo meta, que defina ya, que no lo estire más... Decía ‘por favor, Cachete, metelo, que termine acá’. Estaba rezando, como en alguna otra tanda”, añadió.

En relación a la final ante Francia, Lionel Messi destacó que el plantel hizo “un partido bárbaro”, y brindó una revelación sobre la recordada y épica atajada de Emiliano Martínez ante Kuolo Mani. “La jugada del Dibu fue tan rápido todo que, en ese momento, no lo viví como realmente fue. Enseguida hubo una contra nuestra. Sufrí más viendo los videos que en ese momento. Una jugada tan rápida...”, apuntó.

Eso sí, la ‘Pulga’ aseguró que, previo a la Copa del Mundo, tenía el presentimiento que iba a ser “el final de una película con final feliz”. “Estaba seguro que dios me iba a regalar un Mundial. No sé por qué pero lo sentía muy fuerte. El momento que eligió fue el mejor. Si tuviese que elegir el momento, no hubiese elegido otro. Que llegue casi al final es una locura. Si hubiese pasado antes, hubiese estado buenísimo también, obviamente... Pero termino mi carrera con eso”, acotó.

Sobre su participación el Mundial 2026 y su relación con Mbappé

Consultado sobre si participará en el Mundial 2026, Lionel Messi aseguró que todo dependerá del ritmo futbolístico que tenga en ese momento: “Yo siempre dije que, por edad, me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago. Mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene...”.

Por último, se refirió al recibimiento que tuvo en el PSG, señalando que “no me gustan esas cosas”. Asimismo, afirmó que con Kylian Mbappé no han hablado nada de la final. “Hablamos por encima del partido, de los festejos, de cómo se vivió en Argentina. Nada más. Pero bien, re bien. Ningún problema con Kylian, todo lo contrario”, concluyó.





