La selección de Argentina logró proclamarse campeona de la Copa América 2021, luego de vencer a Brasil en la gran final. El histórico momento todavía es celebrado por los hinchas y también por los futbolistas, tal como lo demostró Leandro Paredes en una reciente postal que compartió a través de su cuenta de Instagram.

El volante del PSG publicó una fotografía en la que aparece acompañado por Lionel Messi y Ángel Di María, sus compañeros en el elenco parisino y también en el combinado nacional. Los tres deportistas lucen con su mate característico en cada reunión y también con la presencia de un preciado objeto: el trofeo de la Copa América.

“Bien acompañados”, fue la frase que expresó Leandro Paredes en su post, que generó miles de reacciones, en especial de los aficionados argentinos. Giovani Lo Celso, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi y otras figuras celebraron la reunión, en especial por la copa que tenían al costado.

No obstante, no a todos le gustó la escena, como a Neymar, el brasileño que también es parte de la plantilla del PSG. ‘Ney’ no tiene gratos recuerdos de la final perdida en casa y lo expresó en uno de sus comentarios, aunque la palabra que utilizó solo refleja la buena relación que tiene con Paredes, Lionel Messi y Ángel Di María.

Leandro Paredes compartió foto con Lionel Messi y Ángel Di María junto a la Copa América. (Foto: IG LeoParedes20)

¿Cuándo se juega PSG vs. Feignies-Aulnoye?

Al margen del breve momento de relajo, el plantel del PSG está totalmente enfocado en el choque ante Feignies-Aulnoye por la Copa de Francia. El encuentro, de eliminación directa, se desarrollará este domingo 19 de febrero en el Stade du Hainaut de Valenciennes, desde las 3:10 p. m. (hora peruana).





