El exfutbolista del Barcelona y campeón del mundo con Francia en 1998, Lilian Thuram, calificó de “increíble” que la afición del PSG pitara Lionel Messi, luego de que el equipo parisino perdiera ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

El exjugador francés brindó declaraciones a la prensa en un acto organizado por la Fundación Barça y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña celebrado en el Camp Nou.

“Cuando ves que el PSG pierde contra el Real Madrid y después ves que la gente pita a Messi, es algo increíble. Creo que eso no debe pasar, la gente no debe faltar el respeto a Messi. Una persona que ama el fútbol no puede permitir que se pite a Messi”, afirmó el galo que también fue compañero de Leo.

Además, Thuram sostuvo que “Barcelona es la casa de Messi” y que tras cambiar de club “cuando tú quieres quedarte”, como en el caso del argentino, después es “muy difícil” adaptarse a otro equipo.

Thuram sobre Mbappé

El exfutbolista galo también se refirió al futuro de Kylian Mbappé: ”En Francia todo el mundo dice que jugará en el Real Madrid”. Asimismo, Thuram aseguró que el delantero del PSG es “el jugador del momento”.

Si bien, Thuram no indicó que Kylian es el mejor del mundo, destacó su calidad: “Mbappé ya es un gran jugador porque ha ganado el Mundial, es muy importante para el PSG. Cuando eres tan importante teniendo a Messi y a Neymar en un mismo equipo quiere decir que eres un gran jugador”.





