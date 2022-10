Locura por Lionel Messi en todo el mundo. El argentino recibe muestras de cariño (de diferentes maneras) en cada estadio que visita. En esa ocasión ocurrió en el coloso François Coty y a poco de iniciar el PSG vs. Ajaccio por la jornada de la Ligue 1. Sin embargo, el hincha que buscó a su ídolo se quedó en un ‘casi’.

Los integrantes de Paris Saint Germain realizaron los trabajos previos al compromiso sobre el césped con Leo Messi a la cabeza. El delantero, entre los titulares para el choque por la fecha 12, compartía con sus compañeros hasta que un movimiento ajeno al juego le llamó poderosamente la atención.

El 30 de ‘Les Bleus’ hizo una pausa a los trabajos porque vio a un fanático proveniente desde una de las tribunas. El muchacho entró al terreno, burló la seguridad y corrió hasta el encuentro. De hecho, el chico estuvo a solo unos metros de conseguir su objetivo y, como muestran las imágenes, el sudamericano estiró la mano.

Antes de que se produzca el contacto, los agentes encargados del resguardo en el espectáculo intervinieron. Uno de los hombres tomó con rudeza al aficionado que arriesgó todo por un recuerdo con Messi. Frente a ello, el capitán de la selección argentina poco pudo hacer para que se lleven al adolescente.

En la escena, que duró apenas unos segundos, también formaron parte del cuadro otros dos integrantes de la seguridad del estadio. De ese modo, a punta de fuerza, el joven fue echado del terreno y se quedó con las ganas de tener un grato momento con Lionel, que siguió con el calentamiento.

Messi y la demostración de los hinchas

Horas antes del episodio mencionado, Leo Messi dio una entrevista a DIRECTV Sports. En la charla, el delantero valoró las manifestaciones que recibe por parte de los fanáticos. Esta declaración se produjo porque Pablo Giralt, quien se encargó de la conversación, se conmovió hasta las lágrimas por el contacto con el astro.

“Muchas gracias. A mí me emociona poder llegarles así a las personas. Hay mucha gente en la Argentina o en el mundo en general que siempre me acompaña, me admira, desde lo de lo futbolístico y desde lo que soy como persona... Soy un agradecido por el cariño que he conseguido durante mi carrera”, afirmó el ‘10′.





