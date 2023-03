El mes de marzo se muestra como un mes clave para comenzar las planificaciones de la próxima temporada. PSG solo buscará campeonar en el torneo local y ya busca cerrar renovaciones o comenzar con los fichajes. Lionel Messi culmina contrato en el mes de junio del presente año, pero se pudo conocer que tendría una peculiar exigencia a nivel de salario.

De acuerdo a ‘RMC Sport’, Messi mantiene una relación tensa con los directivos de PSG para seguir en el club y las demandas hacia los directivos parecen ser elevadas. El argentino estaría pidiendo ganar lo mismo que Kylian Mbappé, casi el doble de su actual salario.

La eliminación parisina en los octavos de la Champions ante el Bayern (y de la Copa, ante el Marsella) no ha precipitado la (no) renovación, pero sí ha reafirmado al jugador y a su entorno en que deben estudiar de forma exhaustiva cuál debe ser el siguiente destino.

PSG quiere seguir contando con el ‘30′, pero no es uno de los imprescindibles por sus 36 años de edad que ya no le dan el mismo rendimiento de hace algunos años. Además, los franceses no pasan el mejor momento a nivel económico porque deben cuadrar el ‘Fair Play Financiero’.





El presente de Lionel Messi

Messi tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 con PSG, tras firmar por dos temporadas. Cuando todo parecía indicar que se quedaría por un año más, su padre ha recibido una oferta desde Arabia Saudita que podría superar a lo pagado por Cristiano Ronaldo.

Desde la MLS, también se ha podido conocer del interés de Inter Miami que está dispuesto a pagar por su ‘ficha’. El caso de Barcelona es complicado por temas económicos así sea por un solo año. En los próximos días se sabrá cuál será la decisión definitiva.





