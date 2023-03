Lionel Messi podría mostrarse como uno de los nombres más atractivos para el próximo mercado de fichajes. El futbolista argentino termina contrato con PSG en el mes de junio de 2023 y aún no han logrado llegar a un consenso sobre su futuro. Para el cuadro parisino, retener a ‘Lio’ no es un prioridad y esto también despertaría las ganas de irse para el delantero. Pretendientes no le faltaran para el próximo verano. Barcelona asoma entre los candidatos.

El conjunto parisino es cada vez más pesimista sobre la renovación del astro argentino, debido a que el futbolista no ha aceptado las últimas ofertas de renovación y, al mismo tiempo, sienten que es muy complicado tener a Messi junto a Neymar y Kylian Mbappé, debido a que eso genera que el equipo esté muy desequilibrado a nivel táctico.

Un motivo también de esta negativa es que PSG, según información de L’Equipé', busca crear un proyecto con Kylian Mbappé como principal protagonista ya que ha sido el mejor en los últimos años. Para los parisinos, el francés se perfila a ser uno de los estandartes de la plantilla, teniendo en cuenta que culmina contrato en el mes de junio de 2024, pero puede comenzar a negociar si no lo extiende.

El futuro del argentino parece estar cada vez más lejos de París y más cerca de Barcelona, donde el conjunto blaugrana está haciendo todo lo posible para solucionar su situación con el Fair Play Financiero y poder sumarlo al proyecto de Xavi Hernández que también podría significar el fin de su carrera.





¿Messi quiere volver a Barcelona?

A pesar de que sabe que Jorge Messi no lleva una buena relación con Joan Laporta, según Catalunya Radio, Lionel le ha pedido que converse con el directivo catalán. En esa línea, las reuniones para hablar sobre su regreso no tardarían en comenzar. Del lado del ‘10′ espera que las negociaciones no se alarguen.

Además, Messi mantiene un contacto estrecho con el actual técnico del primer equipo, Xavi Hernández. El egarense ve con buenos ojos el regreso del astro argentino y ya le habría comunicado que tanto el resto del cuerpo técnico como los actuales integrantes de la plantilla también desean verle de nuevo de azulgrana.





