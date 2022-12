Para nadie es un secreto que la relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé no es la mejor. De hecho, se especula con que, más allá de ser compañeros de equipo, ambos jugadores no son tan cercanos. Incluso, durante la Copa del Mundo, este rumor se intensificó, pero en la previa del partido del PSG ante el Estrasburgo de este miércoles, Christophe Galtier analizó todo y terminó con cualquier polémica sobre dicho tema.

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde. El comportamiento de su arquero es otra cosa, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa”, destacó Galtier.

Además, el DT elogió al crack francés por su actitud de regresar antes de lo previsto a los entrenamientos: “Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente”

Galtier pone fin a las vacaciones de Messi

Actualmente, Leo se encuentra en Rosario disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia. Luego de ganar la Copa del Mundo 2022 con Argentina, el capitán de la ‘Albiceleste’ viajó a su ciudad natal para relajarse. Sin embargo, ni el mejor jugador del Mundial puede librarse de las obligaciones de la vida y en pocos días tendrá que volar a Francia para entrenar nuevamente con el Paris Saint-Germain.

Así lo ha revelado este martes Galtier: “Leo ha completado un gran Mundial. Por su victoria, tuvo que volver a Argentina para celebrarlo y decidimos que hiciera una pausa hasta el 1 de enero”, aseguró el técnico, que agregó que el argentino tendrá “trece o catorce días de recuperación”, antes de ser operativo.





