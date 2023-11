Este fin de semana, PSG consiguió una importante victoria en la Ligue 1 ante Reims. El cuadro parisino ya es líder con 27 puntos, tras el empate sin goles de Niza, su más cercano perseguidor. En la victoria hubo un jugador que, como ya es costumbre, se llevó todas las miradas porque tuvo la oportunidad de marcar tres goles: Kylian Mbappé; sin embargo, esto no parece ser un síntoma de conformidad para su director técnico Luis Enrique. El español habló en conferencia de prensa sobre el rendimiento del delantero y señaló que necesita ver mucho más de él, dejando claro que puede colaborar más con el equipo.

Con 24 años de edad, Mbappé se ha posicionado en el mundo como uno de los mejores en su posición. Prácticamente ha sido el eje de PSG en estos últimos años (llegó en 2017), pero parece ser que todavía no ha llegado a su máximo techo, según Luis Enrique.

“Hoy no estoy muy contento con Kylian. Sobre los goles, no tengo nada que decir. Pero creo que puede ayudar más al equipo, de una manera diferente. Es uno de los mejores del mundo. Pero necesitamos más. Queremos que haga más. Primero voy a hablar con él sobre esto y luego no te diré lo que le dije porque es privado”, aseguró en rueda de prensa ante la sorpresa de los medios de prensa.

Kylian Mbappé marcó 3 goles ante Reims por la Ligue 1. (Foto: Getty Images)

A pesar de ser el goleador del torneo con 13 anotaciones, hay muchos rumores sobre la mala relación en la interna. El DT se encargó de avivar la polémica sobre su futuro, teniendo en cuenta que su contrato finaliza en verano de 2024 y no ha decidido renovar.

“Marcó tres goles, si alguien no vio el partido podría pensar que fue un partidazo. Pero hay puntos en los que puede mejorar como otros jugadores. Él es quien lo sabe. Como dije, no debe dormirse en los laureles y buscar siempre progresar”, zanjó el estratega.





¿Cuál es el futuro equipo de Mbappé?

Kylian Mbappé ha descartado su llegada a Newcastle ante los rumores que lo colocaban en la Premier League: “No jugaré en el Newcastle, ahora mismo solo pienso en el PSG… y ya veremos el año que viene si cumplo mi sueño”, afirmó ante su círculo más cercano.

El sueño al que hace referencia no es otro que vestir la camiseta del Real Madrid. Desde su infancia, el delantero ha expresado su admiración por el club blanco, y esta ilusión podría convertirse en realidad a partir de enero de 2024. Aunque se mantiene en silencio sobre su decisión final, las señales apuntan a que tiene dos opciones en mente: renovar con el PSG o dar el salto al Real Madrid. En París, las sensaciones son optimistas, y hay quienes creen que la estrella francesa podría continuar su trayectoria bajo la dirección de Luis Enrique.





