Es un hecho que no renovará. El futuro de Marco Asensio está lejos del Real Madrid: su contrato termina el próximo 30 de junio y, tras no llegar a un acuerdo, entre las partes en los últimos días, se marchará como jugador libre en el mercado de fichajes de verano. En la actualidad, opciones no le faltan. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que ficharía por Aston Villa de la Premier League, apareció el PSG, para tomar la delantera con la participación en Champions League como atractivo principal.

En Francia, el Paris-Saint Germain lleva varias temporadas buscando tenerlo entre sus filas. Tras conocer que se irá de Real Madrid, el club contactó a Jorge Mendes (representante de Asensio) para trasladarle la oferta al futbolista. Ahora, todo indica que esperará hasta el término de contrato (fines de junio) para dar una respuesta oficial a los parísinos.

Marco Asensio se irá del Real Madrid luego de siete temporadas. (Foto: Getty)

PSG ofrece un contrato de cuatro o cinco años, detalle que lo aseguraría como parte de su proyecto de reestructuración tras la partida de Lionel Messi. Asensio también es del gusto de Luis Campos, consejero deportivo del club y mano derecha del presidente Nasser Al Khealifi.

Mientras tanto, se despedirá este fin de semana del Santiago Bernabéu (ante Athletic Club en LaLiga), luego de firmar por Real Madrid en 2015. Desde entonces ha disputado 285 partidos con el club blanco, ha marcado 61 goles y ha dado 32 asistencias.





¿Cuál sería el nuevo salario de PSG?

De acuerdo a información de The Athletic, a pesar de no haber firmado, se reveló que el español ganaría 10 millones de euros por temporada, con un vínculo hasta el año 2027 o 2028. PSG dobla el sueldo que tenía el futbolista mallorquín en el Real Madrid (4,5 millones de euros).

De esta forma, Asensio jugaría al lado de Kylian Mbappé y quién sabe si también de uno de sus excompañeros en el Real Madrid como es Sergio Ramos, quien sigue pendiente de renovar su contrato con el equipo parisino.





¿Por qué se va Asensio de Real Madrid?

El exjugador del Espanyol tenía una oferta desde hace un par de meses para renovar su contrato, pero no terminó por convencerlo los términos de los madridistas. Se espera el comunicado oficial por parte del Real Madrid. Marco escribirá unas líneas para despedirse de los aficionados madridistas y, de paso, anunciará que el domingo será su último partido en el Santiago Bernabéu.





