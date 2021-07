Tras los constantes rumores sobre el futuro de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino salió al frente para aclarar el panorama del jugador en el elenco capitalino. El técnico le concedió a una entrevista a ‘Le Parisien’, donde habló sobre la posibilidad de que la estrella francesa abandone al conjunto parisino para arribar al Real Madrid.

“Lo único que está claro es que a Mbappé le queda un año más de contrato. Es jugador nuestro y lo vamos a tratar de la misma manera que a un jugador al que le queden cinco temporadas de contrato. A nivel deportivo no cambia nada con él”, mencionó el ex DT del Tottenham.

Asimismo, Pochettino habló sobre las informaciones que señalaban una conversación personal entre él y el astro francés, donde este último le habría confesado que no renovará con el equipo de la Ciudad de la Luz.

“¿Si me dijo Mbappé que no renovará? Son conversaciones privadas. Pero en ningún caso Kylian me habló de eso. ¿Si imagino que se pueda ir libre? No me lo imagino, no vivo de la imaginación”, aclaró el estratega sobre el futbolista que expresó su deseo de ganar la Champions League con el cuadro parisino.

Por otro lado, el técnico comentó cuál es la situación actual del atacante y se mostró muy satisfecho por cómo se han ido haciendo las cosas en este verano en el PSG. Como bien sabemos, la dirección deportiva se hizo con grandes fichajes como los de Donnarumma y Sergio Ramos.

“Lo importante es que Kylian sigue centrado como lo ha demostrado hasta ahora, que sigue siendo el mejor, que creemos que es el mejor. El PSG está trabajando tranquilo, haciendo las cosas bien. Al final del mercado veremos qué jugadores llegan, si vienen, y veremos también qué jugadores se van”, finalizó.





