Los fanáticos del Paris Saint Germain se llevaron un susto luego de ver la fotografía que subió hace unos días Mauro Icardi en sus redes sociales. En esta postal aparecía el futbolista argentino con una máscara de oxigeno, lo cual hizo pensar a más de uno de que algo grave le había pasado.

Por ello, el atacante del conjunto parisino se vio obligado a explicar el motivo del uso de este aparato, el cual también usan otros compañeros de equipo como el brasileño Neymar.

“Para todos los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en casa y se usa para prevenir lesiones y ayudar a recuperar más rápido de partidos, entrenamientos, etc, en la cual se respira oxígeno puro a una presión tres veces más que la atmosférica”, escribió el ex Inter de Milan.

Asimismo, comentó que este fin de semana no estará disponible para el choque ante Dijon por la jornada 27 de la Ligue 1, pero por un problema digestivo.

“Mañana no estaré en el partido por una simple gastroenteritis familiar”, precisó el jugador de 28 años que se encuentra disputando su segunda temporada en el equipo de la capital francesa.

Se espera que Icardi pueda estar nuevamente a disposición de Mauricio Pochettino para el encuentro ante Barcelona por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.





