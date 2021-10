Mauro Icardi y Wanda Nara fueron tendencia en las últimas semanas luego de que se conozca de la infidelidad del argentino con la María Eugenia ‘China’ Suárez, conocida actriz argentina. A pesar de los problemas, la relación salió a flote luego de que la agente perdone al futbolista tras sus instantes disculpas.

Cuando todo hacía indicar que las aguas se calmarían en casa de los Icardi, una nueva supuesta infidelidad tocó la puerta. Se trata de Guendalina Rodríguez, una actriz transexual que se ha sumado a la fiesta revelando que el argentino intentó contactarla cuando se encontraba junto a Wanda.

“A Icardi le gusta la vida loca”, inició la actriz en conversación con el programa “El Show del Espectáculo”. “Me contactó por una agencia (de chicas de compañía) preguntándome si estaba disponible para cenar. Él me eligió de un catálogo, yo no sabía quién era porque no soy aficionada al fútbol”, explicó.

Rodríguez dejó claro que el futbolista no sabía cuál era su orientación sexual cuando la llamó. “Mauro creía que yo era mujer, pero le gusta la perversión y le encantó mi lado B. A Icardi le gustan las chicas trans. Ya hubo un escándalo en 2014 o 2015 con otra trans argentina. Está con Wanda porque tiene miedo porque es su manager. Le mantiene todo, su vida profesional”, dijo.

En parte de la conversación mencionó que llegó a tener un acercamiento importante con Mauro. “La experiencia fue muy buena: Me gustó. En la cama era bueno y ansioso. Intentábamos ser transgresores”.

Además, desveló que seguía manteniendo contacto con el delantero del PSG. “En los mensajes del miércoles 20 de octubre me dijo vía videollamada que le gustaría vivir tranquilo y libre para hacer lo que quiera y que espera que Wanda lo perdone”.

Guendalina Rodríguez es un conocida actriz argentina. (Foto: Instagram)

Limpió sus redes

Hace un par de días, el exgoleador del Inter de Milán ha sorprendido a propios y extraños al eliminar de su cuenta de Instagram al PSG, a todos sus compañeros y a todos los que seguía en dicha red social, entre los que se encuentran Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Luego de lograr la lograr la reconciliación con Wanda, Icardi dejó de seguir a sus compañeros de equipo y otras personalidades que se encontraban en su lista. De más de 500 cuentas que seguía, ahora el crack argentino solo sigue a... ¡Wanda Nara!





