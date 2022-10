Luego que L’Equipe y Le Parisien revelaran hace unos días el descontento de Kylian Mbappé con la directiva del París Saint Germain, así como su deseo de salir del club, el propio jugador apareció esta semana en los medios de comunicación para desmentir todo rumor que indicase algún tipo de resentimiento. Sin embargo, lo dicho por el también seleccionado francés se trataría de una estrategia luego de haber llegado a una tregua con la entidad parisina.

“Estoy muy feliz, nunca pedí irme en enero, es completamente falso. No estoy molesto con el club. Eso no es verdad. Lo que se ha dicho no es cierto. La información fue publicada el día del partido (el PSG-Benfica de Champions) y no la entendí, estaba tan impactado como todos. La gente puede pensar que estoy involucrado, no estoy involucrado en absoluto”, señaló ‘Kiki’ ante las cámaras de la prensa luego del cotejo del fin de semana ante Marsella.

“Estaba durmiendo la siesta, mi entorno estaba en el partido de mi hermano pequeño. Nos quedamos estupefactos cuando nos enteramos”, dijo antes dar por zanjado el tema y retirarse a la concentración.

Tras ello vimos a Mbappé asistir a la gala del Balón de Oro entre abucheos de los aficionados en la calles y visiblemente incómodo. Pero cuando se creía que las aguas se habían calmado, nuevamente el diario L’Equipe publicó información que sacude el caso y expone tanto al jugador como al equipo de la capital francesa.

“El domingo era importante que Kylian Mbappé negara haberle pedido irse al PSG. No, nunca pidió nada, pero sí los que le rodean, que lo confirmaron todo. Todo el frenesí provocado se descontroló y, tras las conversaciones entre el jugador y el club, se acordó que había que calmar las cosas y que el equipo pudiera terminar la primera parte de la temporada con una apariencia de serenidad”, explicó el diario galo a primeras horas de este miércoles.

“Si Mbappé tiene la sensación de haber sido traicionado por promesas incumplidas, el PSG comparte un sentimiento similar hacia un jugador al que ha cedido a todas las exigencias, incluso más allá del aspecto deportivo”, puntualizó L’Equipe para echar más leña al fuego.





¿Por qué se quiere ir Mbappé del PSG?

Tal como se ha mencionado, L’Equipe y Le Parisien aseguran que el ariete siente haber sido estafado en la renovación que firmó con el PSG en mayo último, pues con el fin que se prolongue su estadía en el Parque de los Príncipes, le hicieron unas propuestas que aún no se cumplen ni van camino a hacerlo.

Mbappé habría solicitado una serie de refuerzos en el mercado de verano pasado, pero ninguno llegó. Los altos mandos del PSG tampoco pudieron vender a Neymar, una solicitud que hizo Kylian cuando negociaban la renovación de contrato. Fuentes directas en el caso que aseguran que no hay marcha atrás, que las promesas incumplidas por parte del PSG han arruinado la relación con el jugador de 23 años.





