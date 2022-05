El francés Kylian Mbappé aprovechó el día libre de la plantilla del París Saint-Germain para comer en la capital de España con el marroquí Achraf Hakimi, compañero actual de vestuario y con el que mantiene una buena relación, incrementando así los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada. En Francia no ha caído bien el viaje del galo, y la prensa ensaya una explicación.

Según informa el medio galo ‘RMC Sports’, en el Parque de los Príncipes cayó como un baldazo de agua fría el viaje express de Mbappé y analizan los motivos más allá del ocio. Eso sí, el hecho de que no haya tomado el vuelo solo, deja más tranquilos al PSG.

Para el citado medio, que Hakimi (y se nombra también a otros jugadores de momento no desvelados) haya acompañado a Kylian es visto como la confirmación de que el delantero no se sentará con Florentino Pérez. Al menos no este lunes.

El conjunto presidido por Florentino Pérez ya insistió en su fichaje el pasado verano, llegando a ofrecer hasta 180 millones de euros que fueron rechazados por el PSG. Ahora, quedando libre el próximo 30 de junio, Mbappé parece estar cerca de recalar en el equipo blanco.

Y en mitad de estos rumores apareció el galo este lunes en el restaurante ‘Leña Madrid. Las brasas x Dani García’, situado en pleno Paseo de la Castellana, según avanzó ‘Cope’ a la llegada del futbolista.

Una comida que duró cerca de dos horas y en la que estuvo acompañado de Achraf, buen amigo y exjugador y canterano del Real Madrid, y de la que salió a toda prisa en un coche de la marca alemana Audi, de color negro y con los cristales traseros tintados.





