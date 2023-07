Luego de varias semanas de rumores, el Paris Saint-Germain por fin ha oficializado este miércoles a Luis Enrique Martínez como el nuevo entrenador en reemplazo de Christophe Galtier, quien solo duró una temporada en el banquillo parisino. Ha sido el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el encargado de presentar al técnico asturiano en conferencia de prensa. La situación ha sido la precisa para que los distintos medios pregunten al flamante preparador sobre el futuro de Kylian Mbappé. Sin embargo, el ex Barcelona no ha querido entrar en detalles.

“Es un secreto profesional eso y no puedo darles ninguna novedad, pero vamos a intentar tener la mejor plantilla posible”, dijo Luis Enrique al ser consultado sobre si podía asegurar la continuidad de Mbappé en el Parque de los Príncipes para la temporada 2023-24.

Neymar es otro de los jugadores del PSG cuyo futuro es una incógnita. “No he hablado todavía con él. No he hablado con nadie de la plantilla, salvo con Mukiele, Kimpembe y Nuno Mendes. Es una información que no puedo proporcionaros porque forma parte de la comunicación interna del club”, dijo Luis Enrique.

Kylian Mbappé ha gritado a los cuatro vientos que quiere jugar la temporada 2023-24 con la camiseta del Paris Saint-Germain. Es decir, desea cumplir el contrato que renovó en mayo del año pasado y luego buscar nuevos aires para su carrera.

La decisión del francés no ha caído bien entre los altos mandos del PSG, que esperaban ver a ‘Kiki’ firmando otra prolongación de vínculo. Es por esa razón que quieren venderlo en este mercado de fichajes. Sin embargo, el prodigio de Bondy no se ve dejando París si antes no llena sus bolsillos con mucho, mucho dinero.





¿Cuánto dinero quiere Mbappé?





Ya sea al Real Madrid, Chelsea, Liverpool o Manchester United, Mbappé solo dejará las filas del PSG en la presente ventana de pases si se le garantiza 240 millones de euros. Según el diario Marca, ese es el monto que exige el jugador francés a los parisinos por el sueldo que le falta cobrar hasta el final de su contrato y la prima de fidelidad.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





