Más alarmas en la selección de Francia. Cuando faltan menos de dos semanas para el inicio del Mundial Qatar 2022, el delantero Kylian Mbappé se encuentra con molestias musculares. El ariete de 23 años jugó este domingo el partido del París Saint Germain ante Lorient, pero a falta de cinco minutos para el final, visiblemente adolorido, pidió su cambio.

Según la información que ha podido conocer el medio RMC Sport, la ‘Tortuga’ tiene algunas molestias en los aductores, aunque no se trataría de un problema serio. Christophe Galtier, entrenador del cuadro parisino, también se pronunció al respecto y pidió un poco de calma.

“No es nada grave. Kylian estaba algo fatigado y era mejor que saliera antes de hora a que arriesgara a quedarse”, declaró el estratega ante las constantes preguntas de la prensa en zona mixta.

Se debe recordar que Didier Deschamps ha tenido más de un dolor de cabeza en los últimos meses para conformar su lista de convocados. Dos de sus jugadores que habitualmente eran titulares ya están descartados para la Copa del Mundo. El primero es N’Golo Kanté, quien recayó en un lesión en los isquiotibiales que lo venía aquejando desde inicio de la temporada.

Tampoco estará presente Paul Pogba. El jugador de la Juventus se lesionó en la pretemporada europea y cuando todo hacía indicar que llegaría con los tiempos justos, se volvió a sentir durante su proceso de recuperación y, según ha informado su representante Rafaela Pimenta, no podrá ser parte de la convocatoria

Finalmente, Anthony Martial, delantero del Manchester United, es otro jugador galo que no está físicamente en optimas condiciones. El atacante sufre de un problema en la espalda que lo tiene sin actividad hace varias semanas. Eso sí, al no ser un jugador indispensable para su selección, posiblemente no ingrese el la lista definitiva.





Francia en el Mundial Qatar 2022

El vigente campeón integra el Grupo D de la Copa del Mundo e iniciará su participación el próximo 22 de noviembre enfrentando a Australia en el Estadio Al Wakrah de Doha. Cuatro días más tarde se verá las caras ante Dinamarca en uno de los partidos más esperados de la primera fase del certamen. Finalmente, chocará con Túnez el día 30 en el Estadio Ciudad de la Educación.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





Conoce la nueva camiseta de Japón para el Mundial Qatar 2022. (Video: JFA)