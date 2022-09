El Paris Saint-Germain está dando mucho de que hablar, gracias a su espectacular arranque de temporada. Tanto en la Ligue 1 como en la Champions League, el cuadro que dirige técnicamente Christopher Galtier arrasa con los rivales que se le ponen en frente. Sin embargo, no es el único motivo por el que el campeón francés protagoniza titulares. Y es que en las últimas semanas, medios galos han venido informando sobre una disputa en el vestuario entre Neymar Junior y Kylian Mbappé, situación por la que ha sido consultado Thiago Silva, una voz autorizada en Camp des Loges tras su pasado como parisino.

Luego de la victoria de Brasil sobre Túnez (5-1), en el Parque de los Príncipes, el hoy futbolista del Chelsea elogió el gol que marcó Neymar, así como las grandes actuaciones que ha regalado el paulista en los últimos partidos de la ‘Canarinha’, pero se quedó callado al ser cuestionado por el ‘caso Mbappé’.

“Ney, es increíble. Es un mago. Por desgracia, en los últimos años tuvo algunas lesiones muy graves que no le permitieron terminar la temporada siendo él mismo, jugando bien y estando físicamente preparado. Este año está siendo poco diferente. Se preparó bien durante las vacaciones. Estuve con él en Brasil y lo vi. Espero que pueda seguir con esta mentalidad y buena salud, para llegar al Mundial con buena cara”, dijo Thiago Silva en zona mixta.

A pesar de que compartió vestuario con Mbappé durante muchas temporadas, el también exjugador del AC Milan no quiso pronunciarse en relación a los posibles conflictos que tendría con Neymar.

“No me permito hablar de esto, porque no sé qué pasa. No sé qué está pasando exactamente. No puedo hablar de Kylian. Puedo hablar de Neymar, porque lo conozco muy bien. Lo hace todo por el equipo. Por eso marca muchos goles y da muchas asistencias. Ese es Neymar. De las otras cosas no puedo hablar”, afirmó.

Cabe recordar que el supuesto mal rollo entre Neymar y Kylian Mbappé, según medios franceses, empezaron en medio de la renovación del francés con el PSG. Para liberar al vestuario de malas influencias, la ’Tortuga’ pidió la venta del paulista, algo que llegó a sus oídos.





