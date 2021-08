Sigue haciendo presión para que el jugador no pueda abandonar el club. Mientras el Real Madrid espera que el PSG acepte negociar y el delantero francés hace lo suyo rechazando ofertas de renovación o avisando su deseo de salir esta temporada, en el club galo no quiere renunciar al sueño de verlo en acción junto a Lionel Messi y Neymar. Y Mauricio Pochettino se ha sumado a esta cruzad de la institución parisina para cerrarle las puertas a Kylian Mbappé.

“Yo encuentro muy bien a Mbappé. Muy motivado para hacer una buena temporada. Lo que estamos pensando, como vengo diciendo, Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en el curso que iniciamos hace un par de semanas”, dijo el entrenador argentino en la previa del duelo del PSG ante el Brestois por la Ligue 1.

“La verdad es que me gusta este período, que me lo tomo con humor, siendo positivo. Este período es parte del fútbol. Hay cosas que se dicen y hablan, por experiencia, algunas cosas pueden ser o no, muchas no son. Lo importante es que está tranquilo, el club sabe lo que va a hacer. Sabemos que Kylian es nuestro jugador, está tranquilo y preparando el partido de mañana”, añadió Pochettino.

Finalmente, el estratega reveló que no ha conversado con Mbappé de su futuro o intenciones. “Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana. Tiene un año más, sino renueva, es jugador del PSG, está contento con nosotros y nosotros con él”.

Ya avisó a Al-Khelaifi que se va

De acuerdo a información de ‘La Gazzetta dello Sport’, Mbappé anunció que no desea formar más parte del plan del club parisino, porque quiere ser el líder de un proyecto. Y el de Bondy considera que con Lionel Messi, su figura pasará a segundo plano.

“Quiero ir al Madrid, no renuevo”, han sido las palabras usadas por Mbappé según indicó el diario italiano. Sin embargo, la reunión solicitada por el jugador francés no ha cambiado la decisión del PSG. Los de Francia no tiene intención alguna de ponerle precio y venderlo, han decidido asumir el riesgo de dejarlo ir gratis.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR