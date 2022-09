Es común pensar que aquel futbolista que llega a la élite tiene una vida de ensueño. Autos últimos modelo, millones de euros en sueldo, lujosas mansiones y muchos privilegios más que no cualquier mortal puede gozar. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y de ello puede dar fe Benjamin Pavard, que en las últimas horas se encuentra en boca de todos luego de revelar el infierno que vivió durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. El internacional con Francia no pudo soportar el encierro y llegó a sufrir depresión.

En entrevista con L’Équipe, el crack del Bayern Munich y campeón mundial en Rusia 2018 reveló que todo iba de maravilla en su carrera. Ganó la Copa de la FIFA y se asentó como titular en su equipo hasta que llegó el confinamiento y su salud emocional dio un giro de 180 grados.

“Llegué y ganamos todo. No podría haber soñado un debut mejor. Luego, vino el coronavirus y fue un periodo difícil”, empezó contando Pavard sobre cómo le tocó afrontar la parte más dura de la pandemia lejos de sus seres queridos.

“A nivel personal no fue nada fácil estar solo en un país que no es el mío. Lejos de mi familia, mis amigos. Algo no estaba bien en mi vida, pero me hizo crecer. Salí adelante. He mejorado. Pocos saben por lo que pasé. Que te ganes bien la vida no significa que seas feliz”, agregó.

En la línea del plano mental, Pavard aseguró no usar las críticas como gasolina y directamente, ignorarlas. “Están ahí. Una carrera solo con ‘picos’ seria genial, pero no existe. Seguimos siendo humanos. No he leído nada. Para mejorar escucho a mi gente y a los entrenadores, no a los periodistas. Me calmé y he pensado mucho”.

El francés también se refirió a las comparaciones con Achraf y Alexander-Arnold a las que se enfrentó el octubre pasado en una entrevista previa. “Soy más defensivo que ellos y tengo, obviamente, mnos estadísticas ofensivas. Son muy buenos, veo sus partidos”.





