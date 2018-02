Edinson Cavani ha comentado públicamente que a Neymar no lo une más que una relación de respeto. No se considera su amigo, sin embargo, en el campo pareciese como si se conocieran de toda la vida gracias a la sintonía que muestran en su juego.



Este sábado, por ejemplo, han vuelto a dejar en claro que son una gran dupla gracias al golazo que ha marcado el uruguayo ante el Strasburgo en partido de la fecha 26 de la Ligue 1. El brasileño metió un pase mágico y 'Matador' definió con un sombrero.



Cuando corrían los 78 minutos y el PSG ya ganaba 4-2, precisamente con un gol de Neymar y otro de Cavani, el crack uruguayo recibió una pelota larga y con toque sutil 'bombeó' la pelota por encima del portero rival. Golazo y a celebrar.



De esta forma, Cavani ha llegado a los 23 goles en la Ligue 1, es el máximo anotador y sigue firme en la pelea por la Bota de Oro. Aunque a mitad de semana no tuvo una gran actuación ante Real Madrid, este sábado sí pudo demostrar que es un goleador top.