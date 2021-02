Al parecer, después de todo, sí habrá reencuentro entre Neymar y Lionel Messi en la Champions League, en el partido de vuelta de los octavos de final del torneo, donde el argentino y el FC Barcelona buscarán la hazaña de remontar el 4-1 de la ida en el Camp Nou. El delantero brasileño podría dar la sorpresa y saltar con el PSG al Parque de los Príncipes el próximo 10 de marzo.

De acuerdo a información del diario ‘Le Parisien’, no se espera que vuelva mucho antes de la Eliminatoria sudamericana, pero sí para la semana del 3 de marzo. Esto le daría oportunidades a participar en un partido que, como dejó entrever en la ida, le hace mucha ilusión jugar.

Si bien en el PSG no quieren forzar o apresurar la recuperación de su figura, menos aún tras la ventaja del 4-1 de la ida, el cuerpo técnico de Pochettino tomará una decisión cuando esté totalmente seguro de la recuperación de ‘Ney’, para evitar una recaída.

El futbolista brasileño se lesionó a principios de febrero ante el Caen y estuvo ausente en el choque ante el Camp Nou. Las primeras previsiones decían que Neymar tampoco estaría disponible para el partido de vuelta.

Espera sanción por tuits

Si bien Neymar no estuvo en el Camp Nou, no estuvo ajeno al partido, desde luego, y desde su casa en París alentando al equipo y escribiendo sus impresiones en redes sociales. Algunas fueron un tanto subidas de tono, como cuando Messi convirtió desde los once metros. Neymar envió un mensaje que en español se podría traducir como “gol de mierda”. Estas reacciones podrían ser tomadas por la UEFA como un “insulto” y provocarían una sanción.

El actual Código Disciplinario de UEFA explica en su artículo 11 que los “insultos o cualquier otra conducta que viola las normas básicas de conducta” serán castigadas. Basta saber si UEFA considera el comentario del brasileño como este tipo de conducta, según explica el diario Sport.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO