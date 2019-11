Neymar sigue lesionado y no pudo ser parte del encuentro entre Brasil y Argentina en Arabia Saudita; sin embargo, se ha vuelto en uno de los protagonistas. El atacante dio un ‘like’ a una publicación de Rivaldo sobre el número ’10′ en el equipo verdeamarela.

La camiseta que está, supuestamente, designada para la “estrella del equipo”, le pertenece a ‘Ney’, pero por no ser parte de esta convocatoria, se la entrengaron a Lucas Paquetá, quien apareció en la banca de suplentes. Esto molestó a Rivaldo.

“Vi el partido entre Brasil y Argentina y me me pareció muy triste lo que sucedió con la camiseta con el número 10. Le dieron el 10 a Paquetá contra Argentina. Camiseta que es respetada mundialmente. Esta camiseta no puede quedarse en el banco y mucho menos salir después del descanso porque es una camiseta que el mundo conoce y respeta porque fue usada y honrada por Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar”, explicó en su Instagram.

El like de Neymar a Rivaldo

A esta publicación, Neymar le dio “like”, desatando la polémica. ¿Está de acuerdo con la opinión de la ex estrella del Barcelona?

No está claro qué fue lo que le gustó a Neymar de la publicación. Si la imagen que usó Rivaldo con los históricos 10 de la selección, si ver su nombre en la lista o bien lo que escribió. Lo cierto es que en Brasil esta reacción tuvo mucha repercusión en los medios.

“Sabemos todo lo que pasó con Neymar Jr. Su salida del Barça fue equivocada, jamás debería haber salido de uno de los mejores clubs del mundo. Pero él está con mucha voluntad de volver y asumir lo que hizo. Que el presidente del Barça y todos los directivos no dejen que Neymar Jr vaya a otro club”, escribió también hace unos días.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO