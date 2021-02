En Francia y Brasil indicaron que Neymar firmará un contrato por cuatro temporadas con PSG. De confirmarse el movimiento, el delantero tendrá tiempo suficiente para cumplir con todos los objetivos que se planteó desde que arribó al club capitalino, procedente de Barcelona a cambio de una cifra récord.

Uno de los sueños del ’10′ es levantar nuevamente la ‘Orejona’ y, por encima de todo, conseguirlo con ‘Les Parisiens’. De hecho, la temporada anterior se quedó a un paso de sumar una Liga de Campeones a su palmarés, pero cayó en la definición por el título contra Bayern Múnich.

A pesar de la amarga jornada, el atacante sacó lo positivo. “No me motivan las derrotas, me motivan las victorias que una vez conquisté en mi vida y en mi carrera. Sé lo que es ganar una Champions League y estoy seguro de que llegaré, una vez más, a la final con el PSG”, declaró en una entrevista con el periódico inglés Daily Mail.

En la misma línea, Neymar indicó que, además de llegar a los partidos definitorios, también quiere ganarlos y esa ambición la extendió con la ‘Canarinha’ y apuntó al Mundial de Qatar 2022. “Quiero ganar la Liga de Campeones con el PSG y la Copa del Mundo con la selección de Brasil”, agregó.

Neymar descartó a la Premier League

El crack ha estado en la mira de clubes como Barcelona o Real Madrid, pero desde Inglaterra también hubo algún interés de ficharle. Sobre todo, de los clubes que poseen poder adquisitivo como Manchester City, Manchester United o Chelsea. No obstante, el astro aclaró que no ve jugando en la liga.

“No puedo ver mucho la Premier League, pero he oído que hay mucho contacto físico involucrado en el juego ... ¡Pero la liga francesa también tiene demasiado contacto físico!”, explicó en la misma conversación.

Neymar justifica su vida fuera de las canchas

Neymar cumplirá en breve 29 años y negó que esté planeando celebrar una gran fiesta por su onomástico, aunque admitió que como futbolista también tiene derecho a divertirse. De ese modo también justificó la vida polémica que tiene fuera del campo.

“Si los futbolistas solo pensáramos en nuestra profesión... no estaría bien. Tenemos que tener tiempo para divertirnos y para otras cosas, como todo el mundo. Es algo natural, así funciona el mundo”, defendió.

“Por supuesto que, dada nuestra posición pública, tenemos que contenernos un poco más y no podemos hacer cosas que pongan en peligro nuestro físico, pero sí que tenemos la obligación de buscar distracciones fuera del campo para poder tener nuestras mentes tranquilas y concentradas en nuestra profesión”, cerró.

