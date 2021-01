Neymar vive uno de sus mejores momentos en el fútbol. El atacante del PSG llevó la temporada pasada a su equipo a disputar la final de la Champions League y este 2021 inició con el pie derecho consiguiendo levantar la Supercopa de Francia. Todo parece ser felicidad en la vida del brasileño; sin embargo, no siempre fue así.

El atacante conversó con la revista inglesa “Graffer” en una entrevista que tuvo de todo: fútbol, moda, música y hasta cultura. En ella, el astro reveló que pensó en dejar el deporte en un momento de su carrera.

“Nunca perderé mi pasión por el fútbol, pero hubo momentos en los que quise dejar de jugar”, dijo ‘Ney’.

“Una vez llegué a preguntarme si debía seguir jugando, ya que a la gente no le gustaba. Me fui a casa con la cabeza tibia y luego recordé todo lo que hice para llegar aquí. El amor que le tengo al fútbol. Todas esas cosas siempre me calman y me devuelven a la realidad“, agregó.

Neymar se refirió a las críticas que recibe por su estilo de juego. “Creo que el mundo es muy sensible hoy. Es curioso, creo que hoy en día no se puede hacer nada y al mismo tiempo se puede hacer todos. Todos hacen todo. Por ejemplo, te juzgan por lo que haces y dejas de hacer”, explicó el delantero.

“Las redes sociales son un lugar donde mucha gente viene y mira una parte de tu vida, te juzga, te muestra odio y te envidia. Por eso nunca me tomo en serio los comentarios. No me gusta leer cosas que no están bien, no es necesario. Pero hay personas a mi alrededor, amigos, familiares, compañeros, que terminan leyendo eso y se enojan”.

A pesar de las constantes críticas sobre su figura, Neymar dijo que “lo maneja muy bien” y que “está agradecido por estar en equipos como PSG y Brasil, los cuales, requieren un gran compromiso”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.