Ahora o nunca. Hace unos meses Neymar solo anhelaba una cosa en el mundo: salir del París Saint-Germain, club en el que no se sentía feliz con su fútbol, y volver a recalar en las filas del Barcelona junto a sus grandes amigos Lionel Messi y Luis Suárez. No obstante, las negociaciones entre ambos clubes no prosperaron, y el brasileño tuvo que quedarse en Francia.

Sus primeros días luego del cierre del último mercado de fichajes no fueron los mejores. Neymar la lío feo con los hinchas del PSG, quienes lo insultaban cada que fuera posible. Sin embargo, el fútbol fue generoso con el ’10′ y poco a poco sus fans volvieron a recobrar la confianza en él. Pero ahora, cuando todo hacía indicar que las cosas no podían andar mejor, el club le abre las puertas.

¿Qué pasó? Según una información de la cadena de deportes ‘ESPN’, el director deportivo del París Saint-Germain, Leonardo, comentó que la directiva del vigente campeón de la Ligue 1 estaría dispuesta dejar ir a Neymar por una suma total de 150 millones de euros. La noticia ya llegó a Barcelona, y en el Camp Nou podría haber un nuevo intento de 'repatriar’ a ‘Ney’.

Asimismo, esta no ha sido la única 'bomba’ que Leonardo dejó caer este sábado sin fútbol por la propagación del coronavirus. Y es que, cuestionado sobre el futuro de Kylian Mbappé, otra de las estrellas del PSG, el directivo brasileño negó rotundamente su salida bajo cualquier aspecto. En sus propias palabras, la ‘joya’ francesa pretendida desde hace un tiempo por el Real Madrid “es intransferible”.

Es así que, ante este panorama, solo queda esperar a ver cómo es que se termina resolviendo -al menos- el futuro de Neymar en o futbolístico, ahora que se sabe que su cabeza tiene precio y que la de Mbappé no. Clasificados a los cuartos de final de la Champions League, el PSG sueña con esta temporada conseguir el tan anhelado trofeo europeo. ¿Lo logrará?

