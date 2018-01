Neymar se ha convertido el último martes en uno de los villanos de la jornada luego de burlarse de Hamari Traoré. del Rennes en partido de la Copa de la Liga de Francia. El crack de PSG hizo el ademán de ayudarlo a levantarse, pero finalmente le quitó la mano.



Semejante gesto descalificador está dando la vuelta al mundo y ante la polémica, Neymar ha dejado una explicación a los medios: "Si se lo hago a un amigo, por qué no se lo puedo hacer a un rival", dijo el brasileño. Como era de esperarse, el Stade Rennes no se quedó callado.

Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

“Usted es un gran jugador, pero ¿quién se fue lesionado ayer por una violenta falta? Un jugador del Rennes , Ismaïla Sarr, que ya ha estado fuera de los terrenos de juego 3 meses por culpa de otra dura entrada…”, publicó el Rennes en su cuenta de Twitter.



La respuesta del equipo francés también hace referencia al resto de declaraciones de Neymar : "Ellos dan golpes y yo juego al fútbol. Provocan, pero yo también sé provocar a mi manera, con el balón. Yo no estoy acostumbrado a dar patadas, no sé cómo hacerlo. Yo me defiendo con el balón. Sé que ellos van a decir que yo puedo ser buen jugador, pero que provoco demasiado. Sé que ellos van a decir eso, pero deberían ver lo que hacen ellos".