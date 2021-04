A pesar de que existen rumores sobre su posible salida al Barcelona, el futuro de Neymar está en la capital francesa. Según la revista France Football, gente del entorno del brasileño aseguró que el deseo del mediapunta es continuar en el PSG por mucho años más.

“Neymar quiere seguir en el PSG. Él ve que el club está en el proceso de crecer. El proyecto le gusta. Publica menos cosas en las redes porque lo que quiere es tener menos polémicas. Su principal objetivo es el de ganar la Champions League. No piensa en otra cosa. Quiere mostrar que París es un gran equipo”, afirmó una de las personas del entorno del brasileño para France Football. Según Fabrizio Romano, el acuerdo entre el PSG y Neymar por su renovación está casi cerrado.

Como bien sabemos, Neymar no ha tenido las mejores actuaciones con el PSG durante esta temporada. Sin embargo, Mauricio Pochettino, entrenador del conjunto parisino, considera al brasileño como una de las piezas clave de su esquema.

Neymar, en la edición de esta mañana de France Football, se animó a elogiar a Mbappé, compañero al cual considera una parte fundamental de su etapa futbolística en París: “Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé. Él me ha hecho aprender sobre la manera de ser de los franceses. Él me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte a él de mi adaptación. Desde el principio, me llegó la forma de ser de Mbappé. Kylian es una persona muy contenta y gentil con todo el mundo. Es una gran persona. Es la razón por la que nos entendemos desde el primer día”, afirmó.

Asimismo, el brasileño confirmó que Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo y que sus habilidades son espectaculares. “Además, yo he tenido la ocasión de verle entrenar, por supuesto. He podido observar su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia de constatar su humildad para continuar evolucionando. Siempre dije que era nuestro chico de oro. La velocidad sola no tiene nada que decir en él. Hay que utilizarla y ser inteligente por utilizarla correctamente y Kylian lo hace. Él no es solo inteligente y rápido, porque posee además un enorme repertorio de regates”, finalizó.

PSG y Bayern Munich se enfrentarán el martes 13 de abril en el Parque de los Príncipes por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los parisinos llevan la delantera en el marcador, tras ganar 3-2 en el Allianz Arena el pasado miércoles.

