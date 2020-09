Neymar está envuelto en una polémica con Álvaro González, luego de que el astro brasileño denunciara insultos racistas por parte del defensor español en el duelo que PSG y Marsella disputaron el último domingo por la liga de Francia.

Esto ocasionó que el elenco parisino salga en defensa de su jugador, al que decidió apoyar de manera rotunda al rechazar todo acto de racismo por parte del rival que tuvo en la reciente jornada del campeonato local.

“El Paris Saint-Germain apoya firmemente a Neymar Jr, quien le dijo que había sido víctima de insultos racistas por parte de un jugador contrario. El Club recuerda que no hay lugar para el racismo en la sociedad, el fútbol o nuestras vidas y hace un llamado a todos para que se pronuncien contra todas sus manifestaciones en todo el mundo. Desde hace más de 15 años, el Club apuesta fuertemente por la lucha contra todas las formas de discriminación junto a sus socios como SOS Racisme, Licra o Sportitude”, sostuvo la escuadra parisina en un comunicado oficial.

“El Paris Saint-Germain cuenta con la Comisión Disciplinaria de la LFP para investigar y aclarar estos hechos. El Club está a su disposición para colaborar en el avance de las investigaciones”, finalizó el equipo de Neymar.

La polémica se trasladó a las redes sociales

El cruce protagonizado por Neymar y Álvaro González se trasladó a las redes sociales. El atacante de PSG acusó al español de proferir insultos racistas. Mientras que el defensor del Olympique Marsella descartó la acusación de su colega mediante una publicación que fue respondida por el ’10′.

“No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos hoy. Gracias familia”, dijo el zaguero de 30 años en Twitter.

“No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Pero insultar y traer el racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡Yo no te respeto! No tienes carácter. Asume lo que dices... Sé un hombre. Racista”, respondió Neymar.

