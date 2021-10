Neymar es uno de los futbolistas que estará presente en el ‘Clásico de Francia’ este domingo. El PSG se medirá ante el Olympique de Marsella en un duelo vibrante donde ambas escuadras sacarán a relucir sus mejores elementos para llevarse la victoria en el Stade Véledrome.

El brasileño ha sido noticia en los últimos días, afirmando que el próximo mundial puede ser el último que juegue. Debido a esto, jugadores como Marquinhos, su compañero de equipo, salió a defenderle ante la presión que ‘Ney’ siente, sobre todo en su país, donde le piden ser protagonista en cada partido disputado, dada su categoría.

El defensa central explicó que el delantero se siente incomprendido y aseguró que este fue “muy malinterpretado”. Además, aclaró que lo que quiso decir es que no puede asegurar que tras el Mundial de Qatar 2022, vuelva a tener el mismo nivel otros cuatro años más.

Eso sí, Marquinhos no fue el único en salir al frente y defender a la ‘figura’ del PSG. El último en pronunciarse ha sido Verrati, quien mencionó lo siguiente: “Entiendo perfectamente la presión que siente Neymar y no sufro ni una décima parte de lo que vive él. Se nos pide que nos comportemos como personas normales, pero cuando actuamos como personas normales se nos critica por ello. Nos dicen que no podemos actuar así porque somos futbolistas. Siempre es así con los futbolistas. Desde fuera todo el mundo piensa que ganamos mucho dinero por jugar al fútbol. Pero también es un trabajo al final, no es solo un juego”.

Con este tipo de actos, no hay duda que ‘Ney’ tiene el respeto de sus compañeros, que se vienen preocupando por su estado de ánimo. “Creo que es mi última Copa del Mundo. La encaro como la última porque no sé si después tendré condiciones mentales de aguantar más en el fútbol”, fueron las palabras del ariete que generó polémica en todo Brasil.





