El PSG, a través de su director deportivo, Leonardo Araujo, anunció hace unas semanas que el club iba a empezar a negociar las renovaciones de contrato con Neymar y Kylian Mbappé. El sueño de la entidad parisina es retener a sus grandes estrellas más allá de junio de 2022.

El problema para el campeón de la Ligue 1 es que, a pesar de sus capitales árabes, no tendría el dinero suficiente para alargar el vínculo con ambos futbolistas. Según ‘L’Equipe’, semejante situación obligaría al PSG a renovar solo con Mbappé y traspasar al delantero paulista al mejor postor.

En la actualidad, Neymar percibe más de 30 millones de euros por temporada y buscaría un aumento de sueldo para terminar de poner la firma con el PSG. Sin embargo, sus pretensiones se saldrían del presupuesto que maneja el club pensando también en los emolumentos de Mbappé.

Siempre según la citada fuente, Kylian es la prioridad del París Saint Germain. En el Parque de los Príncipes saben que el delantero galo es seguido por Real Madrid y Liverpool y quieren asegurarlo de una vez por todas.

De no poder seguir contando con Neymar, PSG no tendría más alternativa que ponerlo en el mercado. De todas maneras, al ser uno de los mejores jugadores del mundo, al brasileño, valorizado en 128 millones de euros, pretendientes no le van a faltar.

Cabe recordar que Neymar ha venido sonando como próximo fichaje del Barcelona durante los dos últimos años. En Camp Nou tuvieron intención de repescar al brasileño tras su salida en 2017, sin embargo, las altas pretensiones económicas del PSG frustraron el regreso de ‘Ney’ a la Ciudad Condal.





