Neymar es uno de los jugadores más cuestionados en el último tiempo de PSG. El brasileño renovó hasta el año 2027, pero no ha causado la mejor impresión a los directivos. Sumado a estas críticas, los vecinos de la localidad donde reside se refirieron a las fiestas que realiza en Bougavil. Un reportaje del diario ‘L’Equipé' reveló la molestia de los residente por los fuertes ruidos.

“Esta persona no tiene ningún respeto. El hecho de que sea Neymar no le excusa. Algunas de sus fiestas han durado 48 horas”, se queja uno de los habitantes del vecindario del brasileño en París quien reside en este lugar desde el año 2017 tras llegar procedente de Barcelona.

Cansados de esta situación, también se mencionó cómo es la movilización para cada celebración: “Alguna vez fueron demasiado. Trajo carpas, una orquesta, todo un sistema de sonido. Vivo al otro lado de la calle y mis ventanas temblaban”, puntualiza otro habitante. El alcalde también se ha mostrado “impotente” por la situación ya que no ha podido frenar este accionar.

El reportaje también ha revelado que no todo es quejas porque algunos justifican su poca presencia en el año argumentando que es un joven buscando divertirse: “La gente se queja pero él está allí tres veces al año. A su edad es normal que disfrute y con su dinero no me extraña que sus fiestas sean tan grandes. Pero como se llama Neymar, todo el mundo habla de él”, apuntó uno de ellos.





Constantes críticas hacia Neymar

La actitud de Neymar no es del agrado de los directivos de PSG, convulso por el momento deportivo que vive el club. Los parisinos llevan tres derrotas consecutivas (liga, eliminación de la Copa y en Champions), algo nunca visto desde noviembre de 2011, muy poco después de la llegada de los actuales propietarios cataríes.

Mbappé mandó un mensaje a sus compañeros: “Hace falta sobre todo que nuestros jugadores tengan buena salud. Cada uno debe comer bien, dormir bien y prepararse al máximo”, algo que no habría caído bien en Neymar tras sentirlo como una alusión directa.

Pero justo al día siguiente Neymar dio la nota al aparecer fotos suyas en un torneo de póker -un compromiso que tenía desde hacía algún tiempo- y cenando una hamburguesa en una cadena de comida rápida.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR